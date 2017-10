MORNEAU, Jean-Maurice



À Terrebonne, le 9 octobre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Maurice Morneau.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lise Masson, ses enfants Marielle, Jocelyne (Gaétan), Denis (Valérie) et Nancy (Dominic), ses petits-enfants Adam, Jef, Benjamin, Rosie, Marilyne, Cédric, Félix et Anne, ses arrière-petits-enfants Ariel et Eliott, ses frères Lucien, Fernando et Victorien, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 octobre 2017 de 18h à 21h à la