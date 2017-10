Règle générale. Quand vous choisissez de bruncher dans le quartier le plus branché de Montréal vous acceptez aussi le fait que c’est plus que possible qu’il y ait une file d’attente devant l’établissement.

Pour ceux qui détestent attendre en file, sachez qu’il existe quelques belles adresses où (normalement) vous serez servis sur le champ ou dans un délai raisonnable. L’absence de file d’attente ne signifie certainement pas que ce ne sont pas de bons restaurants... Oh que non!

Évidemment, après la publication de cette liste, on ne peut pas vous garantir qu’il n’y aura pas de file d’attente à ces établissements. Soyez prévenus.

Voici 7 restos où bruncher dans le Mile-End pour les gens qui détestent attendre en file.

1. Farine

Une publication partagée par Na'eem Adam (@naeem.adam) le 9 Mai 2016 à 9h53 PDT

Charmante petite adresse au coin des rues Saint-Urbain et Saint-Viateur, le Farine est un incontournable lors de votre épopée dans le Mile-End. Vous pourrez même repartir à la maison avec une bonne baguette ou un pain frais puisqu’il s’agit également d’une boulangerie. Leur pâte fraîche sont délicieuses!

102 rue Saint-Viateur O.

2. L’Gros Luxe Mile-End

Une publication partagée par vbourque (@vbourque) le 8 Août 2015 à 9h30 PDT

Avec ses plats abordables, ses options végés et ses Bloody caesar à tomber par terre, L’Gros Luxe est toujours une bonne idée! En général, il y a très peu d’attente. Probablement juste assez pour vous donner le temps de feuilleter le menu une première fois.

150 rue Bernard O.

3. Larry’s

Une publication partagée par @chloemedy le 1 Sept. 2017 à 9h03 PDT

Petit frère du Lawrence, le Larry’s est l’option parfaite pour ceux qui veulent commander plusieurs petits plats et les partager. On y sert du bon vin (ben oui... C'est un bar à vin!) et les employés sont toujours très sympathiques!

9 avenue Fairmount O.

4. Bishop & Bagg

Une publication partagée par Bishop & Bagg (@bishopandbagg) le 5 Nov. 2016 à 9h15 PDT

Pour boire une bonne bière et manger des plats réconfortants, il n’y a pas mieux que le pub anglais Bishop & Bagg. Les weekends, le resto-bar sert de copieuses assiettes de brunch. Habituellement, il y a très peu d’attente et tout est délicieux.

52 rue Saint-Viateur O.

5. La petite adresse

Une publication partagée par Victoria Bouvier (@victoriabouvy) le 25 Juil. 2015 à 8h14 PDT

La petite adresse est un véritable trésor caché du Mile-End. Ici, on y mange des plats savoureux où les épices y tiennent une grande importance. Les propriétaires sont sympathiques et le décor est absolument charmant. L’été vous pourrez même manger au soleil.

5365 avenue du Parc

6. Lili.Co

Une publication partagée par @janetmang le 22 Juil. 2017 à 13h41 PDT

Ce restaurant de gibier offre de copieux brunch les samedis et dimanches. Si vous passez par là, assurez-vous de commander la crêpe vietnamienne« banh xèo ». Un pur délice!

4675 boul. Saint-Laurent

7. Butterblume

Une publication partagée par Katherine Lalancette (@katherinelalancette) le 2 Oct. 2017 à 9h22 PDT

Amoureux de la bonne bouffe et accros à Instagram sont nombreux à se donner rendez-vous au Butterblume. Le menu brunch est plutôt petit et léger, mais on s’y rend davantage pour un croissant et un café. Un incontournable!

5836 boul. Saint-Laurent

Et si toutes ces options ne fonctionnent pas, alors allez donc à la Boucherie Lawrence vous prendre un sandwich pour emporter. Un moment donné... Pas le temps de niaiser!