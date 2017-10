LABELLE, Albert



De St-Janvier, le 7 octobre 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Albert Labelle.Il laisse dans le deuil sa soeur Céline (Robert), ses neveux Robert (Lise) et Serge (Gabrielle), ses nièces Nicole (Ghislain), Ginette (Jacques), Jocelyne (Pierre), Francine (Alain), Diane (Régis) et Chantal (François), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au:17745 RUE VICTORST-JANVIER, MIRABELle jeudi 12 octobre de 14h à 17h, de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 13 octobre dès 9h. Les funérailles auront lieu en l'église de St-Janvier ce vendredi 13 octobre à 11h suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.