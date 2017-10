CARDINAL DENIS, Claire



À Pierrefonds, le 10 octobre 2017, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Claire Cardinal Denis, épouse de feu M. Roger Denis.Elle laisse dans le deuil sa fille Céline, sa petite-fille Mélissa et son arrière-petit-fils Jake, sa soeur Jeannine, ses frères Jean-Guy et Gilles, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2017 de 13h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.