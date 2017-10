Appel refusé pour un anesthésiste ontarien coupable d'agressions sexuelles

TORONTO – Un médecin anesthésiste ontarien, condamné à 10 ans de prison pour agressions sexuelles sur une vingtaine de patientes, s’est vu rejeter son appel par la Cour d'appel de l'Ontario.

Le Dr George Doodnaught avait été reconnu coupable en 2013 des 21 chefs d’accusation d'agressions sexuelles sur des patientes âgées de 25 à 75 ans pendant des interventions chirurgicales dans un hôpital de Toronto où il travaillait.

Il avait décidé de porter sa cause en appel et le plus haut tribunal ontarien l’a rejeté vendredi, selon CBC.

Les attouchements avaient lieu lorsque les femmes étaient sous anesthésie pendant des procédures chirurgicales à l’Hôpital général de North York, entre 2006 et 2010.

Durant le procès, la défense avait fait valoir qu'il était physiquement impossible pour son client d'agresser sexuellement ces patientes dans des salles d'opération occupées.