GEMME, Réal



À Beloeil, le 6 octobre 2017, à l’âge de 71 ans, est décédé M. Réal Gemme, membre des Chevaliers de Colomb du 3ème et 4ème degré de Varennes, et époux de Mme Louise Provençal.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Johanne Carrière), Nathalie (André Rivard) et René (Christine Duchesne), ses petits-enfants Patrice, Mélanie, Joëlle et Nicky, ses frères, sa soeur, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:SAINT-AMABLE, QC, J0L 1N0Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 13 octobre 2017 de 13h30 à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 14 octobre dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l’église de Saint-Amable.