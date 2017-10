SAVARD, Mario



À Montréal, le 30 septembre 2017, à l’âge de 51 ans, est décédé M. Mario Savard, fils de M. Bernard Savard.Outre son père, il laisse dans le deuil ses enfants François et Joëlle, sa soeur Suzanne, ses tantes et oncles ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 14 octobre de 13h à 18h, suivi d’une cérémonie commémorative au salon même.