Gérard Duchesne, CSSp

À l’Hôpital de Verdun, à l’âge de 89 ans et 11 mois, le 29 septembre 2017, est décédé le P. Gérard Duchesne, spiritain. Il était le fils de feu David Duchesne et de feu Marie-Laure Boivin de Chicoutimi. Il est entré au noviciat de la Congrégation du Saint-Esprit en septembre 1948. Il fit profession religieuse le 8 septembre 1949 et fut ordonné prêtre le 29 juin 1956.Le Père Gérard a été missionnaire au Nigéria (5 ans) et au Mexique (5 ans). Le reste de son ministère s’est vécu en paroisse comme curé ou assistant. Au service de sa congrégation, il a été enseignant et économe. Il a aussi fait partie de l’équipe des aumôniers de l’Hôpital L.-H. Lafontaine. À Lac-au-Saumon Matapédia, il a été aumônier de religieuses. En 2009, il déménage à la résidence Le Roy, la maison des Spiritains retraités.Il laisse dans le deuil, les membres de sa communauté, ses frères et soeurs, conjoint(e)s: Maurice (Éliette Bouchard), Roland (Irma Boily), Thérèse, Marcel (Angéline Côté), Céline (Maurice Boily), Gemma (Germain Perron), Margot (Conrad Mercier), Antonin (Lise Bouchard), Rosaire (Pauline Caron) et Florent (Johanne Gaudreault). Il a été précédé dans la Maison du Père par Charles-Eugène († Edwidge Simard), Jean-Paul († Julienne Gagnon), Louis († Ginette Rhéaume), Monique et Claude († Régine Tremblay). Il laisse aussi les conjoints de ces 3 derniers: Lise Coudé, Lise Gagnon et Gilles Savard, en plus de nombreux neveux et nièces ainsi que d’autres parents et amis.Il sera exposé, le vendredi 13 octobre, à lade 14h00 à 16h30 et de 19h00 à 21h00. Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre, à 11h00, à l’église Notre-Dame-des-Neiges, 5366, Ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal. L’inhuma-tion des cendres du défunt se fera à une date ultérieure, à Gatineau.