Deux actrices canadiennes affirment avoir été agressées par Harvey Weinstein

MONTRÉAL | Deux actrices canadiennes s’ajoutent à la liste des présumées victimes du producteur américain Harvey Weinstein, qui est accusé par des dizaines de femmes de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle.

La Montréalaise Erika Rosenbaum et la Torontoise Mia Kirshner ont joint leurs rangs. La première s’est confiée à CBC, alors que la seconde a écrit une lettre ouverte qui a été publiée vendredi dans le quotidien «The Globe and Mail».

Erika Rosenbaum, 37 ans, qui a joué notamment dans les films Brooklyn et The Trotsky (Le Trotski), tous deux tournés en tout ou en partie à Montréal, a révélé qu’à l’occasion de trois rencontres avec Weinstein, sur une période de 15 ans, l’homme l’a attaquée avec agressivité. Lors d’une de ces rencontres, Weinstein l’aurait agrippée par le cou et se serait masturbé derrière elle devant un miroir après l’avoir accueillie sans pantalons.

«Il a fait ça pendant qu’il me regardait droit dans les yeux», a-t-elle dit, en précisant qu’elle craignait que le producteur, l’un des plus puissants d’Hollywood, nuise à sa carrière.

Lors d’une autre rencontre, dans une chambre d’hôtel, Weinstein aurait insisté pour qu’elle lui fasse un massage. «Dans une scène surréaliste tirée d'un mauvais film, j’ai massé son dos et puis il m'a laissé partir. Je suis partie confuse et honteuse», a témoigné Mme Rosenbaum.

Il aurait aussi, selon son récit, tenté de l’embrasser lors d’une autre rencontre, à New York.

De son côté, Mia Kirshner, 42 ans, a ouvert sa lettre sur le site internet du «Globe and Mail» en parlant de l’«épreuve» que le producteur lui a fait subir, «une épreuve survenue dans une chambre d'hôtel où il a essayé de me traiter comme un bien qui pourrait être acheté avec la promesse de travail en échange d’être son orifice jetable».

Mme Kirshner, qui a notamment à sa feuille de route des rôles dans les séries Bloodline, The Vampire Diaries (Journal d'un vampire) et 24 (24 heures chrono), soutient qu’il n’y a pas que le cas de Weinstein dans son milieu de travail et que si rien n’est fait, «je crains que lorsque les manchettes sur Harvey Weinstein s’estomperont, ce qui restera est une maladie dans ma propre industrie».

«La maladie est l’action de fermer les yeux sur le harcèlement sexuel et l'abus commis par ceux qui exercent le pouvoir dans l'industrie du cinéma. La peur de parler est devenue maligne, faisant taire la majorité de la communauté. Dans mon cas, j'ai été encouragée par d'anciens gestionnaires et agents à oublier ce qui m'est arrivé. Les gens dans la position de M. Weinstein ont le pouvoir de faire ou de briser des carrières, de mettre sur une liste noire quelqu'un qui proteste contre leurs avances.»

Mme Kirshner a souligné que ses propres représentants n’ont rien fait à l’époque.

«Tout ce que j'ai fait était de dire à mes camarades ce qui m'est arrivé et de les mettre en garde contre cet homme dangereux. Mes deux syndicats, soit la Screen Actors Guild (SAG) et l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA) ont offert une protection inadéquate si j'avais déposé une plainte», écrit-elle, en invitant les deux organisations à changer la donne dès maintenant.