BACHAND, Diane



Le 6 octobre 2017, est décédée à l’âge de 65 ans, Madame Diane Bachand.Elle laisse dans le deuil son fils unique Yannick Bachand, ses oncles Pierre (Lucie) et Claude Boucher, Alexandra et Mylène, la famille Ménard-Giguère, ses grandes amies Colette, Micheline et Gaby, ainsi que plusieurs parents, amis et collègues de travail.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre 2017 à partir de 14h, à laLes funérailles seront célébrées à la chapelle à 16h.