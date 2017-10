La cimenterie Lafarge au cœur d’une vaste enquête

Paris | L’ONG Sherpa a demandé l’audition par la justice de l’ex-ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius dans l’enquête sur Lafarge, le cimentier mis en cause pour avoir indirectement financé notamment l’organisation djihadiste État islamique (ÉI) en Syrie, a-t-on appris vendredi.

L’association anticorruption, qui avait déposé plainte avec onze anciens employés syriens de la cimenterie, a demandé que l’actuel président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, l’ancien ambassadeur de France en Syrie Eric Chevallier et l’actuel diplomate responsable du dossier syrien au Quai d’Orsay (ministère français des Affaires étrangères), Franck Gellet, soient entendus par les juges d’instruction, a indiqué Marie-Laure Guislain, responsable du contentieux au sein de l’ONG.

Lafarge, une compagnie dont le Québécois Paul Desmarais Jr est administrateur et actionnaire, est au cœur d’une enquête sur les liens qu’il a pu entretenir avec des groupes armés en Syrie, notamment l’ÉI, pour continuer à faire fonctionner sa cimenterie de Jalabiya (nord de la Syrie) en 2013 et 2014, malgré le conflit. En septembre 2014, l’ÉI s’était finalement emparé du site.

« Le Quai d’Orsay dit qu’il faut tenir, que ça va se régler. [...] On allait voir, tous les six mois, l’ambassadeur de France pour la Syrie et personne ne nous a dit : “Maintenant il faut que vous partiez” », a ainsi relaté Christian Herrault, ex-directeur général adjoint opérationnel, d’après une source proche du dossier.