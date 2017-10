La Plaza Saint-Hubert fait peau neuve et voici à quoi elle ressemblera

La rue Saint-Hubert est une des artères les plus importantes à Montréal. Vieille d’un siècle, celle-ci se distingue principalement par sa marquise de verre qui la surplombe et ces nombreux commerces.

Un petit vent de fraicheur soufflera toutefois sur la Plaza Saint-Hubert en 2018.

Plusieurs mises à niveau des infrastructures souterraines seront faites au cours des prochains mois, notamment au niveau des conduites d’égout et d’aqueduc, mentionne le site web de la Ville de Montréal.

La marquise de verre sera également remplacée pour quelque chose de plus moderne et d’aérien et les trottoirs seront élargis pour garantir plus d’espace.

L’endroit adoptera un style général beaucoup plus urbain et actuel afin de mettre en évidence les commerces et d’en améliorer la convivialité. Ceci est sans mentionner l’ajout de Wi-Fi sur la rue.

Plusieurs entrepreneurs Montréalais continuaient de croire au grand potentiel de la Plaza, élisant domicile à cet endroit. Avec ces travaux, espérons que la Plaza Saint-Hubert retrouvera sa vigueur d’antan.

Pour plus de détails sur les plans de réaménagement, consultez le site web de la Ville de Montréal.