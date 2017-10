La «meilleure ville de l'année» est au Mexique et vous allez sûrement l'aimer

Connaissez-vous San Miguel de Allende?

Cette ville coloniale perchée dans les montagnes de l’État de Guanajuato, au Mexique, attire l’attention un peu partout dans le monde depuis qu’elle a été votée meilleure destination urbaine de l’année 2017 par le magazine de voyage Travel + Leisure.

Au Québec, pourtant, on n’en entend pas vraiment parler.

Après avoir passé un long week-end à descendre et monter ses rues colorées, on peut vous confirmer que c’est une ville qui a fort probablement de quoi vous intéresser... et qui nous rappelle qu'il y a autre chose que des plages au Mexique!

Voici ce qui risque de vous charmer à San Miguel de Allende

1. C’est une belle ville

Fondée au 16e siècle par les Espagnols, San Miguel de Allende a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008, notamment pour ses édifices de style baroque mexicain.

Son centre-ville historique - le centro - est un dédale de rues pavées aux murs rouge, orange et or, où l’on découvre des places animées et plusieurs jolies églises, dont l’iconique Parroquia de San Miguel Arcangel.

2. La culture mexicaine y est bien vivante

Sarah Bergeron-Ouellet

Et c’est vrai même si la ville compte un grand nombre de résidents étrangers et qu’elle accueille désormais près de 2 millions de visiteurs par année. On le ressent dans l’architecture, mais aussi la cuisine, l’artisanat et les fêtes traditionnelles. Ce qui nous amène au point 3...

3. Ses habitants savent célébrer!

Il n’y a sans doute pas de meilleure façon de découvrir la culture et l’âme de la région qu’en assistant à une fête traditionnelle comme celle de l’archange San Miguel, célébrée vers la fin septembre chaque année.

Les défilés, danses, cérémonies religieuses et feux d’artifice incessants attirent les villageois des alentours et de nombreux touristes mexicains. Il y a même un défilé nocturne qui se termine par un méga spectacle pyrotechnique à 4h du matin. Sortez la tequila!

Sarah Bergeron-Ouellet

4. On y mange vraiment bien.

A-t-on besoin de rappeler que la cuisine mexicaine n’a rien à voir avec les boîtes Old El Paso? Qu’elle figure aux côtés du repas français au patrimoine mondial de l’UNESCO?

San Miguel de Allende est réputée pour sa scène culinaire. Stands de rue où déguster des tacos, restos familiaux où enfiler les churros, terrasses branchées où manger des spécialités mexicaines (chapulines, quelqu’un?!), tables de grand chef... tout y est, sauf les chaînes de restauration rapide.

5. C’est une ville d’art.

Sarah Bergeron-Ouellet

Les artistes (et les hippies, nous a-t-on dit) ont découvert San Miguel de Allende bien avant les autres voyageurs, grâce entre autres à ses écoles d’art réputées. On y dénombre aujourd’hui près de 120 galeries. Ne manquez pas celles de la Fabrica La Aurora, un centre d'art situé dans l’ancienne usine de textile. Allez aussi voir les murales du quartier Guadaloupe.

Sarah Bergeron-Ouellet

6. On y dort comme un bébé (de luxe).

«Nous ne voulons pas des grandes chaînes hôtelières», nous a expliqué le directeur général du Conseil touristique de San Miguel de Allende, Guillermo Gonzalez Engelbrecth. Ici, ce sont donc des hôtels boutiques, des hôtels design, des resorts de luxe, des auberges coloniales et des B&B que vous trouverez. Certains sont hors de prix, on va se le dire, mais ce n'est pas le cas de tous.

7. On peut y dénicher de bien jolies choses.

Entre les petits stands du marché Ignacio Ramirez, les boutiques d’artisanat et de designers du centro et les vendeurs de ballons ambulants, on trouve facilement de quoi dépenser ses pesos à San Miguel de Allende.

Sarah Bergeron-Ouellet

QUELQUES BONNES ADRESSES

Restos

ON A AIMÉ

- La Posadita, pour sa terrasse et sa belle carte de mets mexicains.

- Le café San Agustín, pour ses churros et son chocolat chaud, mais surtout parce que c’est une institution où il fait bon se mêler aux habitués et aux touristes.

Sarah Bergeron-Ouellet

- La Mezcalería, pour ses plats à partager et ses cocktails.

- Le Nirvana Restaurant & Retreat, à l'extérieur de la ville, pour ses mets typiques, sa tequila, son mezcal et ses jardins.

ON A OSÉ

- Les tacos au pis de vache (un peu caoutchouteux) et les tacos aux VERS grillés (légèrement... euh, déroutant). Plusieurs restaurants ont des insectes au menu à San Miguel de Allende. La prochaine fois, on ira pour les criquets (chapulines)!

Sarah Bergeron-Ouellet

ON AURAIT DÛ ESSAYER

Le Moxi, dans l'hôtel Matilda, souvent cité comme étant la meilleure table en ville.

ON N'ARRÊTE PAS D'EN RÊVER

La grenade assaisonnée de lime, de sel et de chili du marché. Le bonheur n’est pas si compliqué!

Hôtels

ON A AIMÉ

La Puertecita, l’un des plus anciens hôtels boutiques de la ville. Charme colonial, grands jardins, prix raisonnable. Un seul bémol: les lits sont courts!

Sarah Bergeron-Ouellet

ON AIMERAIT AVOIR LES MOYENS D'Y ALLER

L’Ôtel, un hôtel boutique design de 10 chambres seulement, ouvert il y a à peine un an.

Sarah Bergeron-Ouellet

Lèche-vitrine

ON VOUS SUGGÈRE

Le marché Ignacio Ramirez, pour son artisanat et ses babioles.

La Fabrica La Aurora, pour les oeuvres des artistes, les objets de déco et les antiquités.

Sarah Bergeron-Ouellet

Dôce18, pour son côté jet set. Il s'agit d'une chic «concept house» regroupant des boutiques, des galeries, des bars et des restos, de même que l’Ôtel.

VOUS VOULEZ Y ALLER?

Sarah Bergeron-Ouellet

C’est où exactement? Au centre du pays, à 3h30 de route de la ville de Mexico.

Y a-t-il une plage à proximité? Non. (Mais il y a plein de sources thermales dans la région.)

On y va à quel moment de l’année? N’importe quand. Les maximums sont de 30°C en mai et 23°C en janvier. Quant à la haute saison, on nous a affirmé qu’elle correspondait... à pas mal tous les vendredis et samedis de l’année!

Comment est-ce qu’on s’y rend? On prend un vol direct de Montréal vers Mexico (avec Aeromexico, Air Canada ou Interjet), puis un bus de luxe (abordable) vers San Miguel de Allende. Il y a des liaisons aériennes avec Aeromexico, mais elles ne sont pas vraiment plus avantageuses.

On y passe combien de temps? 3 ou 4 jours, et on poursuit avec la visite d’une autre ville - comme Mexico, qui fait elle aussi parler d’elle pour ses quartiers de plus en plus cool.

Et la sécurité? San Miguel de Allende ne fait pas partie des zones mexicaines jugées risquées ou violentes. L'auteure de ces lignes s’y est sentie en sécurité, même le soir, même pendant la plus grosse fête de l’année, même en tant que femme seule. Un conseil (et c’est plutôt la base): prenez un taxi le soir, car les rues ne sont pas éclairées.

Sarah Bergeron-Ouellet

Sarah Bergeron-Ouellet

Sarah Bergeron-Ouellet