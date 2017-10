Le Gala Vo-Dignard Provost présenté par Mercedes Benz Rive-Sud et Turkish Airlines

La 15e édition du Gala Vo-Dignard Provost, animée par Gregory Charles, soutient principalement la Fondation Bruny Surin, qui encourage les athlètes de niveaux secondaire et postsecondaire par le biais de bourses d’études et de soutien aux programmes Sport-études. À ce jour, plus de 1,7 million de dollars ont été versés à différents organismes, dont la Société pour les enfants handicapés du Québec, le Musée des beaux-arts de Montréal, la Fondation de l’OAM ainsi que la Fondation HEC Montréal.

Photos courtoisie, Alexie Monnerville

Photos courtoisie, Alexie Monnerville

Photos courtoisie, Alexie Monnerville

Photos courtoisie, Alexie Monnerville

Photos courtoisie, Alexie Monnerville

Photos courtoisie, Alexie Monnerville