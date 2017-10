Les Leafs veulent rebondir

TORONTO | Après avoir subi leur premier revers de la saison, les Maple Leafs de Toronto seront affamés, samedi soir, lorsqu’ils sauteront sur la patinoire du Centre Bell.

En plus de revenir sur le droit chemin, les hommes de Mike Babcock tenteront mettre fin à une séquence de 14 matchs sans victoire au domicile du Canadien.

« Cette disette ne veut rien dire pour moi, a expliqué l’entraîneur-chef des Maple Leafs lors de son point de presse quotidien. C’est sûr qu’on souhaite les battre, mais c’est une partie plus importante que toutes les autres qui se sont soldées par un revers.

« C’est bien beau la séquence de mon équipe, mais la mienne n’est pas excellente non plus [0-10]. »

Même si le Canadien connaît un début de saison en dents de scie, les Torontois savent qu’ils auront droit à une opposition de qualité.

« Lorsqu’on joue à Montréal, il y a toujours de l’électricité dans l’air en raison de la rivalité qui existe entre les deux formations, a souligné James van Riemsdyk. Je crois que ça nous permet d’augmenter notre niveau de jeu. »

Un amphithéâtre spécial

Pour Nazem Kadri, une visite à Montréal a toujours une saveur particulière.

« Il y a des arénas où tu dois élever ton jeu d’un cran. Le Centre Bell fait partie de ceux-là, a souligné l’attaquant. C’est une belle ville et l’ambiance y est spéciale.

« Je m’attends à ce que la vitesse soit un facteur dans cette confrontation comme c’est rendu la norme dans la LNH. Pour ce qui est du Canadien, on sait de quoi ils sont capables. »

Des trous dans la défensive

Après trois victoires éclatantes pour commencer leur saison 2017-18, les Maple Leafs ont frappé un mur, mercredi, contre les Devils du New Jersey avec un revers de 6-3. Ils se sont rendu compte qu’ils doivent être conscients de leur défensive même s’ils remplissent le filet adverse.

« On a connu un mauvais départ et je prends le blâme, a souligné Babcock. On n’était pas prêts et je l’ai senti lors de l’exercice matinal.

« Par contre, dans la LNH, tu dois être constant à chaque rencontre. Tu ne peux simplement pas te le permettre. »

Parmi les joueurs qui devront en donner plus aux Maple Leafs, il y a le gardien Frederick Andersen. Malgré un dossier de 3-1, le Danois a une moyenne ordinaire de 3,97 et un taux d’efficacité de ,871.

« Il doit être meilleur, mais c’est aussi le cas de sa défensive devant lui, a ajouté Babcock. Ça veut donc dire que tout le monde doit être meilleur dans notre zone. Et mes joueurs sont au courant. »

« On doit jouer davantage avec instinct, a précisé le défenseur Ron Hainsey. On pense parfois trop quand on est en possession de la rondelle. »

Attaque intense

S’ils parviennent à régler leurs problèmes défensifs, les Leafs savent qu’ils seront en voiture, car l’attaque fonctionne à plein régime. Les jeunes loups Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander ont pris les choses en main et leur potentiel n’a pas encore atteint sa limite.