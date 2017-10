Les trois jumeaux de Simone

Peut-on dire « trois jumeaux » ? demande une lectrice, Louise D. Oui. On parlera même de quatre ou de cinq jumeaux. D’accord, on emploie généralement le mot pluriel « jumeaux » dans le cas d’une double naissance. Mais les triplés, les quadruplés, les quintuplés sont aussi des jumeaux. La phrase « la cousine de Simone a mis trois jumeaux au monde » est donc tout à fait correcte. Par ailleurs, des jumeaux ne sont pas nécessairement des frères. Il n’est donc pas inutile de dire « deux frères jumeaux ». D’accord, si des triplés (ou triplets) portent le nom de Bob, Annibal et Victor, il peut être superflu de préciser leur sexe.