Maisons de luxe et voiture autonome

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le domaine de la sœur de l’ex-patron de Bombardier à vendre

Photo courtoisie

La sœur de l’ancien grand patron de Bombardier, Denise Beaudoin, a vendu à son ex-conjoint, Jean-François Breton, son intérêt dans un vaste domaine situé à Bromont, en Estrie, pour 2,75 millions $. L’ensemble est actuellement à vendre au complet pour 4,99 millions $. « Domaine unique de plus de 37 acres situé en plein cœur de la montagne, comprenant une résidence principale, un grand garage, un terrain de tennis en terre battue et un lac. La somptueuse demeure en pierre des champs décorée par le réputé Scott Yetman a été construite selon les plus hauts standards », dit un courtier. M. Breton et Mme Beaudoin ont notamment déjà investi ensemble dans le projet du Dix/30 sur la Rive-Sud.

Un ex-ministre libéral vend une maison de 3 M$ à Magog

Photo courtoisie

L’homme d’affaires et ancien ministre libéral provincial Paul H. Gobeil a vendu une maison à étages en Estrie pour 3,08 millions $. « Située sur l’un des plus beaux sites privés, tout à fait enchanteur, cette propriété d’une qualité exceptionnelle se dépose sur un terrain de 2 acres avec 200 pieds sur le lac Memphrémagog », décrit une courtière. « Les plafonds hauts, le généreux volume des 17 pièces, les foyers, les boiseries et les matériaux nobles soigneusement sélectionnés, procurent aux résidents le confort et une qualité de vie unique. » Paul Gobeil a été nommé président du Conseil du trésor sous Robert Bourassa en 1985. Il a également fait carrière dans l’épicerie. On lui doit la préparation d’un rapport sur la réduction de l’État qui a donné naissance à l’expression État-Provigo.

Achat chez Prometic

Un initié, Jonathan Booth, a fait l’acquisition de 75 000 actions de la lavalloise Prometic Sciences de la vie pour environ 112 000 $. Le patron de l’entreprise, Pierre Laurin, a récemment déclaré que le titre de la compagnie était selon lui nettement sous-évalué. L’entreprise cherche notamment à commercialiser des produits thérapeutiques dérivés du plasma.

Une voiture autonome signée BlackBerry

Photo Bloomberg

Le fabricant BlackBerry a dévoilé cette semaine une voiture autonome munie d’un logiciel et d’un système d’exploitation développé par la firme. La voiture a été testée dans une rue à Ottawa.