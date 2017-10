Message à nos amis les tolérants

J’ai fait une découverte que j’avais envie de partager avec vous et vos lecteurs. Depuis longtemps, je souhaitais mettre en parallèle deux mots sur toutes les lèvres de nos jours, soit les mots tolérance et intolérance. Quoi de mieux pour bien cerner le sens d’un mot que de se référer au dictionnaire? Pour ma recherche, j’ai fait le choix de me tourner vers le Petit Robert et voici ce que ça donne :

« Tolérer : supporter avec patience ce qu’on trouve désagréable ou injuste. Intolérance : tendance à ne pas supporter, à condamner ce qui déplaît dans les opinions ou la conduite d’autrui. Et pourquoi ne pas vous donner aussi la définition du mot intolérable : qu’on ne peut supporter, pénible, désagréable. »

En conclusion et devant l’évidence, je crois que nos chers amis les tolérants vont vite comprendre pourquoi la tolérance peut rapidement devenir toxique et dangereuse. La tolérance, c’est le fait de toujours vouloir faire plaisir à une petite minorité. C’est exactement comme font les parents avec les enfants. Le même principe. Comme ils veulent acheter la paix, ils sont devenus totalement incapables de prononcer le mot NON. Donc ils se plient volontiers à tous les caprices de ces pauvres petites bêtes qui sont en manque d’affection intellectuelle. Ainsi fait-on avec tous les tenants de races ou de religions différentes de la nôtre pour acheter la paix.

Maurice

Cher Maurice, comme vous me semblez aimer vous baser sur les définitions du dictionnaire pour prouver votre point, je me suis demandé pourquoi vous n’aviez pas inclus la définition du mot tolérance comme vous l’aviez fait pour le mot intolérance dans votre lettre. Je me suis donc tourné vers votre ami le dictionnaire pour trouver cette définition et comprendre le pourquoi de cette omission de votre part.

« La tolérance, c’est une attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d’agir différente de celle qu’on adopte soi-même; c’est le fait de respecter la liberté d’autrui en matière d’opinions. » Entre faire plaisir à l’autre et le respecter, il y a une marge vous avouerez? Et j’ajouterai, toujours selon Robert « Qu’une tolérance c’est ce qui est toléré, permis. Ce n’est pas un droit, c’est une tolérance. » Donc, on peut toujours décider d’en changer quand on veut, c’est à dire quand notre niveau de tolérance est dépassé. Cela est bien loin du « faire plaisir à une petite minorité » comme vous le disiez dans votre argumentation.