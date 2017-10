Montréal: plusieurs secteurs à éviter pour les automobilistes ce week-end

MONTRÉAL – Les travaux sur l’échangeur Turcot à Montréal seront une nouvelle fois au cœur des entraves routières du week-end, avec la fermeture complète de quatre bretelles dès vendredi soir, et ce, jusqu’à lundi matin.

Ainsi, les bretelles pour l’autoroute 15 sud (Décarie), l’autoroute 720 est et l’autoroute 20 est seront complètement fermées à la circulation à compter de vendredi 23 h 59. Elles seront de nouveaux accessibles à compter de lundi 5 h.

Le consortium responsable des travaux sur l’échangeur, KPH Turcot, a annoncé que les travaux consisteront à la poursuite de «l’installation des poutres pour la construction des voies de la future R-136 EST».

Le ministère des Transports (MTQ) recommande d’ailleurs aux automobilistes d’éviter le secteur, bien que des détours seront aménagés pour les quatre bretelles. Cependant, les «entrées en provenance des rues Notre-Dame et de la Cathédrale pour l’autoroute 720 est dans le tunnel Ville-Marie demeurent ouvertes», a-t-on précisé.

Aussi, dans le cadre des travaux du consortium KPH Turcot, l’autoroute 20 ouest sera complètement fermée entre la sortie 67 (boulevard Angrignon) et l’échangeur Saint-Pierre, et ce, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Conséquemment, la bretelle de l’autoroute 20 ouest (venant du centre-ville) pour la route 138 ouest (vers le pont Honoré-Mercier) sera aussi fermée pour la même période. Des alternatives sont aussi prévues dans ce cas.

Sur l’autoroute 25 nord, la sortie 3 (rue Hochelaga, port de Montréal) sera complètement fermée de samedi 0 h 30 à lundi 5 h «dans le cadre du projet d'optimisation du corridor de l’A-25 et d'amélioration des accès au port de Montréal», a mentionné le MTQ.

C’est également pour ces travaux que les rues De Boucherville et Curatteau seront complètement fermées entre les rues Hochelaga et Tellier, et ce, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Par ailleurs, les autorités annoncent aussi la fermeture partielle de deux voies sur trois de l’autoroute 19 nord entre le boulevard Henri-Bourassa et le milieu du pont Papineau-Leblanc pour des travaux d’asphaltage. Ceux-ci auront lieu entre samedi 18 h et dimanche 14 h.