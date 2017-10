«On l’a échappé belle», selon des résidents près de l’accident

Des résidents de Laval qui habitent près du lieu du déraillement d’un train jeudi ont l’impression d’être passés à deux doigts d’une catastrophe puisque des wagons contenant du propane venaient tout juste de traverser le pont.

« Quand j’ai parlé à ma conjointe au téléphone, je lui ai dit : ‘‘on l’a échappé belle. Tu aurais pu te ramasser toute seule’’ », raconte Dany Blais, qui était toujours ébranlé vendredi par le déraillement de train qui s’est produit à quelques jets de pierres de chez lui.

Le convoi traversait le pont Sophie-Masson de Laval à Terrebonne lorsque le déraillement a eu lieu jeudi soir. Huit wagons servant au transport de poudre de ciment sont sortis de la voie ferrée, dont quatre qui sont tombés dans le ravin près de l’entrée du pont.

Photo Martin Alarie

Les wagons qui ont déraillé étaient vides, mais le train comportait aussi deux wagons contenant du propane, a indiqué Geneviève Major, sergente au Service de police de Laval.

Quelques instants plus tôt...

Heureusement, ces fourgons de propane étaient en tête de train et avaient déjà traversé du côté de Terrebonne au moment du déraillement. Il n’y a d’ailleurs pas eu de fuite, a précisé la sergente. Aucune trace de contaminant n’a été retrouvée dans la rivière, selon le ministère de l’Environnement.

« C’est certain qu’en cas d’accident impliquant du propane, il y a de gros risques, puisque c’est un gaz inflammable. Une exposition au propane peut aussi entraîner des problèmes pour la santé des gens », explique Patrick Bonin, de Greenpeace Canada.

« C’est inquiétant pareil, l’idée qu’il y avait des wagons de propane », s’exclame Carol Gauthier, qui était en visite chez sa fille. Comme quatre autres résidents des abords du chemin de fer, il estime que sa famille et lui auraient été dans le périmètre en danger si le déraillement s’était produit quelques instants plus tôt et avait donné lieu à une explosion.

« Je n’ai pas dormi de la nuit. Tu penses [à la tragédie de] Lac-Mégantic et tu te fais des scénarios », raconte la Lavalloise Ginette Vigneux.

Cause inconnue

La cause du déraillement n’était toujours pas connue vendredi. La police de Laval a écarté la thèse d’un acte criminel et transféré l’enquête au ministère des Transports (MTQ).

Vendredi soir, quatre des wagons avaient été retirés du pont. C’est la compagnie Québec-Gatineau Railway qui exploite le chemin de fer, qui appartient au Canadien Pacifique.

Une inspection des rails avait été effectuée par le propriétaire en mai, selon le MTQ. « La capacité portante du pont a été inspectée en juillet, donc très récemment. Il n’y a pas de problème qui avait été identifié à ce moment-là », a indiqué Guillaume Paradis, du MTQ.

Le Canadien Pacifique n’a pas rendu les appels du Journal. Québec-Gatineau Railway s’est contenté de publier un communiqué.

-Avec Catherine Montambeault

Un essieu à 30 m de sa piscine

Photo Dominique Scali

Dany Blais a vécu toute une frousse jeudi soir quand le bruit du déraillement s’est rendu à ses oreilles. Mais ce qui l’a le plus bouleversé, c’est de trouver un essieu traînant sur la voie ferrée vis-à-vis de sa piscine.

La police de Laval n’était pas en mesure de confirmer que le train avait perdu un essieu vendredi. Mais d’apparence usée, la pièce semblait être tombée de la structure du train, supposaient plusieurs résidents.

Photo Dominique Scali

Seul un petit fossé sépare l’endroit où l’essieu se trouvait du terrain de M. Blais.

« Quand j’ai vu ça [depuis ma cour], je me suis dit : ‘‘woah ! On aurait pu se faire ramasser dans le salon, mon fils et moi’’ », raconte-t-il.

« Ça aurait pu dérailler dans notre cour, carrément », ajoute sa fille, Gabrielle Blais.

Comble du malheur, M. Blais avait l’intention de mettre sa maison en vente dans deux semaines. « Ça n’a juste pas d’allure », soupire-t-il.

Elle songe à déménager

Photo Dominique Scali

« On va avoir peur maintenant », avoue Ginette Vigneux, qui héberge cinq adultes déficients intellectuels en famille d’accueil.

Avant l’accident de jeudi, la présence du chemin de fer près de chez elle ne l’avait jamais réellement inquiétée.

Photo Martin Alarie

« C’est sûr que depuis la tragédie de Lac-Mégantic, on avait peur un peu. Mais [les autorités] nous disaient qu’il n’y avait pas de produit dangereux transporté là », explique-t-elle.

Elle contemple maintenant l’idée de déménager loin de toute forme de voie ferrée, même si le déraillement de jeudi n’a pas fait de blessé.

« Celui qui est en haut, on le remercie », dit-elle.