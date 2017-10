Plusieurs blessés chez le Wild

Le directeur général du Wild du Minnesota Chuck Fletcher a mis à jour l’état de santé de plusieurs joueurs, dont celui de l’attaquant Charlie Coyle, vendredi.

Coyle s’est fracturé le tibia droit et a subi une opération. Il devrait rater de six à huit semaines d’activités et son nom a été placé sur la liste des joueurs blessés.

L’attaquant Marcus Foligno a pour sa part subi une fracture au visage, tandis que Nino Niederreiter s’est blessé à la cheville gauche. Son absence devrait durer environ trois semaines.

Depuis le début de la saison, le Wild a conservé une fiche de 1-1-1, en trois duels.