Poëti sur un tapis de clous

Je commencerai par dire que monsieur n’a pas été ramené au cabinet parce que monsieur Couillard a redécouvert ses talents ni parce qu’il s’ennuie de lui. On l’a rappelé parce que les choses vont mal au PLQ et que son image de droiture est précieuse pour le parti en année électorale.

Il devient ministre délégué à l’Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles. En résumé, l’octroi des contrats, les appels d’offres ainsi que le bordel informatique. Donc, un ministre sans portefeuille, en dessous du président du Conseil du Trésor, qui surveille ces nids de guêpes.

En apparence, cette nomination est parfaitement logique. Monsieur Poëti veut faire le ménage, on lui donne l’occasion de le faire. Et on lui donne le mandat de surveiller tous les octrois de contrats.