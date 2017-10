Pour la légalisation du pot

Pour ou contre la légalisation de la marijuana ? Georges Laraque a choisi son camp, se prononçant en faveur du projet controversé.

« Les bienfaits de ça [la marijuana], c’est malade. À Vancouver, je suis porte-parole d’une compagnie qui est là-dedans, et les gens se guérissent avec le pot. C’est le futur. Ça remplace tous les médicaments », déclare le sportif à la Soirée des célébrités du Regroupement Partage, jeudi dernier.

Sa prise de position ne signifie toutefois pas qu’il compte effectuer un retour en politique de sitôt.

« Je suis toujours membre du Parti vert et le Parti vert désire mon retour, mais je n’ai vraiment pas le temps de me présenter encore. C’est six mois de porte-à-porte. Par contre, je vais les aider en faisant des conférences sur l’environnement et le végétarisme. Pour l’instant, j’ai trop de business à gérer et je fais tout moi-même », ajoute-t-il.