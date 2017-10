Rihanna tente de ramener les fameux carreaux Burberry

Un autre jour, un autre look de RiRi qui fait jaser. Cette fois, la chanteuse sort des boules à mites le motif signature de la maison Burberry.

Une publication partagée par MEFeater Magazine (@mefeater) le 10 Oct. 2017 à 19h54 PDT

Bien populaire dans les années 2000, l’imprimé en question a été arboré par des figures emblématiques de l’époque, notamment Ja Rule et le personnage de Gretchen Wieners dans le film culte Mean Girls. Très #tbt, comme on dit.

REUTERS/Gary Hershorn

Une publication partagée par EX-GIRLFRIEND SHOP (@exgirlfriendshop) le 4 Mai 2017 à 13h45 PDT

Comme la mode se fait nostalgique du début du millénaire, il n'est pas surprenant que Burberry ait parsemé sa dernière collection du tartan iconique.

Une publication partagée par Burberry (@burberry) le 10 Oct. 2017 à 4h43 PDT

Une publication partagée par Burberry (@burberry) le 29 Sept. 2017 à 3h17 PDT

Si Rihanna dit que c'est à nouveau cool, ça doit être vrai!