Sauver un chat pris dans un arbre ou draguer: même dose de courage nécessaire

Lors d’un entretien avec un ami journaliste français débarqué depuis un an au Québec, on a jasé de la drague à la française vs celle à la québécoise. Sujet classique. Il se demandait d’ailleurs si le cliché était vrai : que les Québécoises sont entreprenantes. Approché par une jeune femme dans un A&W, il a réalisé rapidement que le mythe n’était pas aussi farfelu que le fantasme de la maison en bois rond que tous les Québécois se construiraient dans une forêt enchantée après avoir mangé du caribou.

Judith, une autre amie française, a trouvé aussi déstabilisant de passer de Paris à Montréal. « En France, même si je suis en couple, ça m’est arrivé plusieurs fois de flirter avec des collègues de travail. Il y a un art du flirt. On peut se faire croire qu’il y a ambiguïté, sans passer à l’acte. Et ça, moi qui suis fidèle, je trouve ça très plaisant. »

Au Québec, elle n’a jamais participé à un jeu de séduction avec les hommes, et a trouvé ça étrange d’être toujours sur un plan asexué avec les autres. Elle s’explique mal pourquoi et évoque que les hommes ici manquent peut-être un peu de confiance et craignent le rejet.

Un refus n’est pas un échec

L’idée de performance, ancrée dans la culture masculine, encourage la compétition et perçoit comme un échec une fille qui préfère lire le journal que de donner son numéro de téléphone dans le métro.

Derrière la frustration occasionnée par un refus se cache également des sentiments plus camouflés et plus difficile à déjouer que la colère : la honte et la gêne. Les mêmes sentiments qui vous tenaillaient l’estomac quand vous n’étiez pas choisis dans l’équipe de ballon-chasseur dans les cours d’éducation physique à l’école primaire.

Comment mieux accepter les personnes qui ne tombent pas en amour avec vous dès que vous flashez vos dents

Afin d’apprendre à accepter les refus, pratiquez-vous sur des gens avec qui vous êtes assez à l’aise pour ne pas cacher votre vulnérabilité.

Dans un contexte où vous vous sentez protégé, commencez avec des petites demandes, comme «Je peux t’offrir un verre?» Puis, vous pouvez en venir à des demandes plus importantes, comme «Tu veux connaitre la taille de mon pénis?» ou «Est-ce que tu aimerais m’accompagner à un brunch chez mes parents?»

Ensuite, tentez d’améliorer votre confiance en vous

1. Demandez à vos parents s’ils vous laissaient pleurer des heures dans votre bassinette quand vous étiez un nouveau-né. Si oui, n’hésitez pas à mettre votre manque de confiance sur leur dos et de leur proposer de vous payer quelques séances chez un psychologue.

2. Demandez-vous ce que Jésus ferait à votre place. Lui ne se préoccupait pas beaucoup des persécutions des autres.

3. Ne vous rabaissez jamais à propos d’erreurs commises par le passé.

4. Achetez-vous une nouvelle chemise. Donnez-lui un pouvoir. Moi, j’ai une petite culotte que je ne porte que lorsque je suis stressée. Quand je la mets, je me dis que cette culotte fait en sorte que tout se passe bien. Je la portais avant d’avoir une relation sexuelle avec un mec que je fréquentais et qui avait une trop grosse queue pour mon vagin.

5. Répétez vos points forts comme un mantra si ça ne vous semble pas trop ridicule de dire devant votre miroir.

«Je suis bon pour monter des meubles Ikéa. Je suis bon pour concocter une salade de quinoa. J’ai de belles épaules.»

6. Pensez à ce que les gens disent de vous et qui vous rend heureux et plein de gratitude. J’aime me répéter que les gens me trouvent gentille, même quand ils me connaissent depuis longtemps et qu’ils savent que je suis vraiment bitch.

Vous êtes certainement un bon gars. Vous offrez un bouquet de fleurs à votre mère le jour de son anniversaire. Vous remerciez la caissière du dépanneur quand elle vous remet votre petite monnaie. Vous faites semblant de trouver beau le bébé de votre meilleur ami. Vous ne mangez pas de viande le lundi. Bref, vous êtes un bon gars. Vous serez capable de passer par-dessus les refus avec classe.

Ne croyez toutefois jamais que vous ne serez pas rejeté si vous utilisez cette phrase d’approche : « Tu es une princesse, est-ce que je peux venir dans ton palais? »