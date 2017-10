Un plan de match pour être plus riche

Photo Chantal Poirier Ian Sénéchal et David Descoteaux croient que les Québécois doivent parler davantage d’argent. «On ne veut pas que les gens deviennent radins et commencent à calculer chaque dépense. On pense que l’adoption de bonnes stratégies financières par les jeunes va leur permettre d’atteindre une plus grande liberté financière».