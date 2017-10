Une cuisine insalubre

« J’ai vu que le plancher de la chambre froide était crasseux et j’ai constaté de la saleté sur l’ensemble du plancher. Les chaudières étaient directement sur le [sol] et étaient visiblement sales », a indiqué l’un des inspecteurs dans son rapport après une visite du commerce en 2016.

Le restaurant taïwanais situé au 1609, rue Sainte-Catherine Ouest a écopé d’une amende de 800 $ pour malpropreté et d’une autre de 1000 $ pour divers manquements liés à la conservation des aliments le 21 juillet.

Or, quelques mois plus tard, les inspecteurs ont constaté que les lieux étaient toujours malpropres.

« Le bac de rangement des ustensiles était poussiéreux et reposait sur une tablette qui avait des traces de moisissures, de gras et de saletés », peut-on lire dans le rapport.

Dans la cuisine, certains espaces de rangement pour aliments étaient couverts de poussière et d’accumulations graisseuses.

Du bœuf, du poulet cru, des œufs ainsi que des rouleaux impériaux et du porc reposaient à température de la pièce et ne respectaient pas les normes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en matière de température interne.