Yo les grands

Dans mon calepin, le gars qui ne fait pas la job, c’est Carey Price. Déjà, en 4 matches, il a été sorti du jeu une fois.

Il accorde au moins un mauvais but par match. Il n’est vraiment pas inquiétant pour l’adversaire. On ne le craint plus et on ne se gêne pas pour lui envoyer des tirs dans le haut du filet parce qu’on le sait trop rapidement à genou.

À 7 millions par année, trouvez l’erreur. Je sais, Carey ne compte pas de buts, mais lorsqu’il en accorde un ou deux tôt dans le match, il gâche la donne.

Il scie les jambes des joueurs en avant de lui tout en donnant confiance aux rivaux. Contre Chicago, Corey Crawford a reçu 17 tirs de plus que Price et n’a concédé qu’une seule fois.

Contre les Rangers, Lundquist lui a été largement supérieur même s’il a reçu 9 rondelles de plus. La veille à Washington, il a cédé trois fois en moins de 3 minutes après les hymnes. Pas fort.

ON SE LÈVE ?

Vrai que l’offensive est dans le champ, que l’attaque à 5 est à zéro, que les revirements en zone défensive sont pee-wee, que les relances sont tout croches, que Galchenyuk mérite la strappe, mais le grand goaler, souvent qualifié de meilleur au monde, n’est pas là.

Il est payé pour voler des matches et, depuis le début de la saison, il n’a pas encore été le meilleur des deux gardiens impliqués dans chacune de ses rencontres.

Je ne dis pas qu’il n’est pas bon. Je dis qu’il n’est pas dominant, et il doit l’être.

Ça commence là. Il doit être le meilleur et il ne l’est pas. Tout comme Weber, d’ailleurs. Quand les grands vont se lever, les autres vont suivre. C’est chien, mais c’est légal.

PATATI

Il faut guérir le manque de sommeil. Et si on ramenait à la télé les débats à L’Assemblée nationale ?

Luc Lavoie est le seul chroniqueur politique avec une veste orange.

Une histoire de lettres : PK et PKP aiment le PFK que ne connaît pas DSK.

Un truc pour ne jamais se cogner sur les doigts en clouant. Tenez le marteau à deux mains.

À DEMAIN

Price n’est pas Roy.