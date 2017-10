CORRIVEAU, Alain



À Montréal, le 10 octobre 2017, à l’âge de 62 ans, est décédé Alain Corriveau, fils de feu Amable Corriveau et feu Cécile Hudon.Outre son épouse Maria-Magdalena, il laisse dans le deuil ses enfants Simon (Daniel) et Émilie (Jeffry), ses soeurs Ginette (Gilles), Raymonde (Aurélien), feu Diane, Claudine et Manon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre 2017 de 9h00 à 14h00 au complexe funéraire Ste-Croix Urgel Bourgie/Athos, 816, av. Ste-Croix, St-Laurent, QC H4L 3Y4.Les funérailles suivront à 14h00 à l'église St-Laurent, de l'autre côté de la rue, 805 av. Ste-Croix, St-Laurent, QC, H4L 3X6.Un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada serait apprécié.