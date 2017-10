RANGER, Louis



À Vaudreuil, le vendredi 6 octobre 2017, à l’âge de 72 ans, est décédé monsieur Louis Ranger.Il laisse dans le deuil sa conjointe Monique Marceau, sa fille Sophie (Gaétan Roy), ses deux frères Jean-Pierre (Thérèse Trottier) et Michel (Claire Houde), sa soeur Manon (Djan Chékar), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que son ami de longue date Gilles Charette.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 21 octobre 2017, à 13h, en l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h. L’inhumation aura lieu au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill.VAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.com