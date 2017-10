Larouche, Jean



Le 8 octobre 2017, à l'âge de 92 ans, est décédé entouré des siens, M. Jean Larouche, époux de feu Mme Yvette Larouche (née Alary). Il était de Brossard.Il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Jack Forner) et ses fils Stéphane (Sylvie Anctil) et feu Serge, ses trois petits-enfants Jean-Sébastien, Etienne et Catherine, ses trois arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Homme de coeur, engagé avec le Mouvement Desjardins pendant plus de 40 ans, Président-directeur de la Caisse Ste-Clotilde de Montréal (quartier St-Henri), il a travaillé avec passion, dévouement et intégrité pour les gens de sa paroisse et ses membres. Il était impliqué et dédié auprès de plusieurs organismes et fondations comme gestionnaire bénévole dans le quartier Sud-Ouest de Montréal. Il a oeuvré dans divers conseils d'administration dans le réseau de la santé. Il a aussi fondé le collège Charles-Lemoyne.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi dès 9h à:7679, BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le lundi 23 octobre à 11h à l'église La Nativité, située au 155 Boul. St-Jean, La Prairie, et de là, au cimetière Saint-Sauveur-des-Monts, lieu de la sépulture.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.