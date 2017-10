LÉGER, Michel



À Montréal, le 8 octobre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Michel Léger, époux de Madame Marie-Thérèse Garand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Francine, Rita et Madelaine, ses frères Germain et Raymond, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 21 octobre 2017 à 14h, en la chapelle du complexe:La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Yvon-Brunet pour le soutien et les bons soins prodigués.