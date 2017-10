BERGERON, Roger



À Montréal, le 30 septembre 2017, à l’âge de 74 ans, est décédé Roger Bergeron, époux de Dianne Beauregard.Il laisse dans le deuil son fils Johnny (Josée), sa fille Carine (Pedro), son beau-fils Jean-Marc Côté, ses petits-enfants Mélissa, Nicolas, Rose et Érika, sa soeur Monique, ses frères Jacques (Monique), Raymond (Marie) et André (Patricia), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin du complexe:samedi le 21 octobre de 13h à 16h30, suivi d’une cérémonie religieuse au salon même à 16h30.Au lieu de fleurs, un don à PROCURE (Halte au cancer de la prostate) serait apprécié.