LARIN, Marcel



À Montréal, le 9 octobre, à l’âge de 68 ans, est décédé Marcel Larin, époux de Diane (née Robidoux) Larin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Nicolas Morneau) et Marc-André (Caroline Gagné-Chamberland), ses petits-enfants Marc-Olivier et Thomas, ses neuf soeurs bien-aimées, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 20 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 21 octobre de 9h à 10h30, suivi d’un service en chapelle au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7