HUARD, Philippe



Le 9 octobre 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé monsieur Philippe Huard, époux de madame Lise Malo.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Lucie (Manon), Philippe (Anick) et Marie-Claire (Manuel), ses petits-enfants, Samuel, Félix-Antoine, Frédérique, Rosemarie, Édouard, Mélia et Nathan, sa soeur Lise, ses belles-soeurs France et Danielle, ses neveux et nièces, ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7 (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 21 octobre 2017 dès 11h30. Une liturgie suivra au salon à 16h30.