VAILLANCOURT, Robert



Le 12 octobre, à l'âge de 78 ans, est décédé Robert Vaillancourt de Brossard, époux de Geneviève Bastien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Julie (Pierre) et Annie (feu Hugues), ses petits-enfants Gabrielle (Daniel), Caroline (Jonathan) et Stéphanie (Samuel), ses arrière-petits-enfants Liam et Rafaelle, sa soeur Suzanne (Guy), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comle vendredi 20 octobre de 19h à 22h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 21 octobre à 14h en l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 5811 Auteuil, Brossard.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Source Bleue ou à Nouvel Envol de Brossard serait apprécié.