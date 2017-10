HUOT (née MAYER), Mariette



À Montréal, le 5 octobre 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Mariette Mayer Huot, épouse de Monsieur Arthur Huot.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Claude (Mélanie) et sa fille Jocelyne, ses petits-enfants Stéphane, Mathieu (Anne-Sophie), Émilie (Dany) et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Alexy et William, son ami Pierre Jasmin, son frère et ses soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.L'inhumation des cendres aura lieu le mardi 24 octobre à 10h30 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal.