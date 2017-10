BÉDARD, Roland



Le 12 octobre dernier est décédé à l'âge de 81 ans, M. Roland Bédard, époux de Mme Madeleine Lambert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Rose-Ange, Solange, Françoise, Sylvie et Jocelyne, leurs conjoints respectifs, ses sept petits-enfants: Benoit, Fanny, Isabelle, Audrey, Marie Pier, Valérie et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Maëva et Nolan, son beau-fils Roger Lambert (ses enfants Cynthia et Mathieu ainsi que ses petits-enfants), ses frères et soeurs, la famille Bédard et la famille Lambert, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 octobre de 18h à 21h et le samedi 21 octobre de 9h à 10h30 à la:Une liturgie de la Parole suivra à 10h30 en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. http://www.coeuretacv.ca/