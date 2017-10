MAYER, Gilles



À Greenfield Park, le 5 octobre 2017, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Gilles Mayer, fils de feu Hermine Caron et de feu Lucien Mayer et frère de feu Roger Péloquin.Il laisse dans le deuil ses enfants Audrey et Francis, sa petite-fille Pénélope, son frère Jean-Luc (Hélène), son amie de toujours France, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis, en particulier Monseigneur Richard Lavallée.Sans oublier sa cousine Sylvie Caron (Jacques), Brigitte, Stéphane Perron et son équipe de Gestion SCS Perron.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 21 octobre 2017 à 14h à l'église St-Pierre de Sorel, 170, rue George, Sorel, J3P 1E1, suivies de l'inhumation au cimetière des Sts-Anges de Sorel, 399, Boul. Fiset, Sorel, J3P 3R4.Un don à la Fondation du CHUM (la recherche en Hépathologie) serait apprécié en la mémoire de Gilles.