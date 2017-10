BEAUCHAMP (née VIGNEAULT)

Angéline



Le 10 octobre, à l'âge de 84 ans, est décédée Angéline Vigneault, épouse de feu Roger Beauchamp.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Denis), Lucie (Alain), Alain (Hélène) et Anne-Marie (Joseph), ses petits-enfants Stéphane, Sandra, Annic, Nathalie, Carine, Julie, Sophie, Christopher, Veronica et Patrick, ses arrière-petits-enfants Eliott, Émile, Julianne, Annabelle, Magalie, Félix et Camille, ses belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comle samedi 14 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que dimanche, jour de la cérémonie, à compter de 9h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence le dimanche 15 octobre à 11h.Un don à la Société Alzheimer de la Rive-Sud ou la Société Parkinson du Québec serait apprécié.