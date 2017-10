ETHIER, Fernand



À Laval, le 5 octobre 2017, à l’âge de 91 ans, est décédé M. Fernand Éthier, époux de feu Mme Denise Paquin.Il laisse dans le deuil ses filles Suzanne (Vincent Triassi) et Carole (Benoît Vallières), ses petits-enfants Patrick, Julie, Annie et Yanîc, ses arrière-petits-enfants Emma, Adam et Mattéo, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:4419 RUE BEAUBIEN ESTMONTRÉAL, QC H1T 1T2le samedi 21 octobre de 14h à 20h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire cette même journée à 20h en la chapelle du complexe.