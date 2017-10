CARDINAL, Jean-Paul



À Beauharnois, le 8 octobre 2017 à l’âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Paul Cardinal, époux de feu Mme Jacqueline Morency.Il laisse dans le deuil ses enfants Monique (Lucien), Carole (Dennis), Francine (Michel) et Richard (Sam), ses petits-enfants Mélanie, Vanessa, Dominic, Julie, Stéphane et Gabriel ainsi que ses arrière-petits-enfants.Il laisse également sa soeur Elise de même qu’autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le samedi 21 octobre 2017 de 10h à 13h30 au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Ses funérailles seront célébrées le samedi 21 octobre 2017 à 14h en l’église St-Clément de Beauharnois. L’inhumation suivra au cimetière de la paroisse.