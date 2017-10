CHAREST, Lorraine



Le 7 octobre 2017, à l’âge de 77 ans, est décédée Mme Lorraine Charest, épouse de M. Denis Gingras.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Monique, Jean (Louise), Marielle (Henri) et Claudette, ses beaux-frères et belles-soeurs Cécile, Roger (Denise), André (Claire) et Pauline, ses neveux et nièces, en particulier la famille Laberge, Richard, Sylvie (Thomas), France (Denis) et Stéphane (Anne-Marie) et leurs enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 octobre 2017 de 10h à 16h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital Charles-Lemoyne.