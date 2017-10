MORIN, Jacques "Coco"



À Vaudreuil-Dorion, le 26 septembre 2017, à l’âge de 67 ans, est décédé M. Jacques " Coco " Morin, fils de feu Mme Luce Goupil et de feu M. Robert Morin.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Renée, Robert (Gisèle), Maryse (Robert), Mario et Daniel, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Il rejoint son frère Georges.Les funérailles auront lieu le vendredi 20 octobre 2017 à 11h en l’église Très-Ste-Trinité située au 145, avenue St-Charles à Vaudreuil-Dorion, sous la direction du:par téléphone (450) 373-3511 ou viale web www.emontpetit-fils.caLa famille sera présente à l’église dès 10h afin de recevoir les condoléances. L’inhumation aura lieu ultérieurement.