GAUTHIER, Denise



À Verdun, le 8 octobre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédée Madame Denise Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Suzanne) et Serge (Chantal); sa soeur Pierrette; ses frères Maurice (Cécile) et André; ses petits-enfants Stéphanie (Simon), Jessica, Alexandra (Alexandre) et Ariane (Siméon); ses arrière-petits-enfants Mathis, Naomie et Gabriel; ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre 2017 de 13h00 à 16h00, au complexe:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre Champlain ainsi que l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.