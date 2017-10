8 questions qui demeurent sans réponses quand on regarde Pat’Patrouille

L’émission de télé préférée des tout-petits, depuis quelques années, est sans contredit la Pat’Patrouille.

Composée de six chiots aussi attachants que colorés, cette escouade canine est menée par un jeune humain, Ryder.

Ensemble, ils viennent à la rescousse des habitants de la Grande Vallée, qui ont la fâcheuse tendance de souvent se mettre les pieds dans les plats.

Comme Batman, Inspecteur Gadget et Les Intrépides avant eux, cette bande de chiens courageux accourt dès qu’elle reçoit un signal de détresse.

Si les adultes qui écoutent l’émission avec leurs gamins se surprennent parfois à se laisser prendre dans les intrigues simplistes ou à rire des maladresses de Marcus qu’on voit venir à cent milles à l’heure, il n’en demeure pas moins qu’une quantité phénoménale d’incongruités nous apparaît également.

Nous avons recensé quelques-unes de ces interrogations qui nous viennent à l’esprit À CHAQUE ÉPISODE.

1- QUEL ÂGE A RYDER?

Capture d'écran / YouTube

12 ans? 22 ans? 32 ans? Ce n’est vraiment pas clair. Pourquoi n’a-t-il pas d’amis de son âge? Pourquoi ne va-t-il pas à l’école? Où sont ses parents?

On ne sait pas.

2- QUI PAYE LE SALAIRE DE RYDER?

«Chef de la Pat’ Patrouille» est-il son emploi à temps plein? Ce n’est pas clair, mais une chose est sûre, il y travaille au moins à temps partiel. Mais qui le paye? Qui finance la Pat’ Patrouille?

On ne sait pas.

3- QUI A PAYÉ POUR LA TOUR DE CONTRÔLE ET LE PAT’ PATROUILLEUR?

Capture d'écran / YouTube

Bien sûr, vous êtes tentés de répondre «Le(s) même(s) qui paye(nt) le salaire de Ryder» et vous avez probablement raison. Mais c’est qui, hein, c’est qui?

On ne sait pas.

4- POURQUOI NOS SIX HÉROS CHIENS PARLENT MAIS PAS LES AUTRES ANIMAUX?

Courtoisie

Chase, Marcus, Rocky, Stella, Ruben et Zuma sont tous dotés du sens de la parole. On comprend qu’on est dans un monde fictif et que les représentants du règne animal peuvent se voir attribuer des comportements humains. Mais pourquoi Maurice le morse, Galinetta la poule et tous les autres animaux non-canins n’ont pas ce privilège?

On ne sait pas.

5- POURQUOI MADAME LE MAIRE A UNE POULE COMME ANIMAL DE COMPAGNIE?

Capture d'écran / YouTube

Si la première magistrate de la ville avait un furet, un porcelet ou un cochon d’Inde, ce serait normal. Mais une poule domestiquée? Hystérique et incontrôlable de surcroît? Pourquoi?

On ne sait pas.

6- POURQUOI ADVENTURE BAY (DANS LA VERSION ANGLAISE) DEVIENT LA GRANDE VALLÉE (DANS LA VERSION FRANÇAISE)?

Courtoisie

Comment le nom de la ville ceinturant une baie (une étendue d’eau, rappelons-le) peut-il être traduit par un nom désignant un relief? On se doute que c’est par des raisons de post-synchronisation, mais quand même... Pourquoi n’a-t-on pas trouvé autre chose?

On ne sait pas.

7- POURQUOI N’Y A-T-IL QU’UNE SEULE FILLE DANS L’ÉQUIPE?

Courtoisie

Stella est la fière représente du sexe féminin, mais certains argueront qu’Everest double le nombre de dames au sein de l’escouade. Cependant, c’est faux. Everest fait de trop rares apparitions pour être considérée comme une membre à part entière. Si, comme l’auteur de ces lignes, vous avez des connaissances en musique rap, vous allez être d’accord avec l’affirmation suivante: «Everest est à la Pat’ Patrouille ce que Cappadonna est au Wu-Tang Clan». Le pire, c’est qu’à la dernière saison, un petit nouveau s’est ajouté: Tracker. Un autre mâle évidemment... Pourquoi pas une autre fille?

On ne sait pas.

8- POURQUOI CAPITAINE TURBOT EST-IL AUSSI CON?

Capture d'écran / YouTube

Le gars est en charge du phare de la baie. Il est responsable de la navigation et de la faune marine dans les environs. Il est, au fond, une genre de garde-côtière à lui tout seul.

Et il est également la personne la plus imbécile dans tout le show. Il est complètement incompétent et incapable de faire quoi que ce soit sans générer de catastrophe. Pourquoi reste-il en poste après toutes ces gaffes?

On ne sait pas.



Avez-vous d’autres grands questionnements? Partagez-les dans les commentaires!