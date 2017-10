BRUNEAU, Philippe



Au CISSS des Laurentides, hôpital de Rivière-Rouge, est décédé le 12 octobre 2017, à l’âge de 88 ans, Monsieur Philippe Bruneau, fils de feu Henri Bruneau et de feu Parmélia Fafard, époux de Réjeanne Laramée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gaétan (Renée), Gilles (Claudine), ses petits-enfants Roxanne, Jean-Philippe, Alexandra, Jules, Jeanne, Alice, Emma et Marie, ses arrière-petits-enfants Louis, Charles et Noa, ses neveux, ses nièces, la mère des enfants de Gilles, Ève, et plusieurs autres parents et amis. Il fut prédécédé par son fils Bernard (Martine).Monsieur Bruneau sera exposé à la:473, RUE L’ANNONCIATION SUD,RIVIÈRE-ROUGE J0T 1T0le dimanche 15 octobre 2017 de 19h à 22h. La famille recevra les condoléances à l’église de la Minerve, le lundi 16 octobre dès 10h, suivie des funérailles à 11h et de l’inhumation au cimetière paroissial.La Coopérative funéraire Brunet de Rivière-Rouge, à qui la direction des funérailles a été confiée offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. www.coopfbrunet.com