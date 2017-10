ST-DENIS, Jean



À Longueuil, le jeudi 5 octobre 2017 est décédé, à l'âge de 84 ans, M. Jean St-Denis.Il laisse dans le deuil ses frères Pierre (Claire Mc Kay) et Gilles (Suzanne Bergeron), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 21 octobre 2017 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD René-Lévesque pour les bons soins.