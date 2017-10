VIETRI, Crescenzo "Enzo"



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès d'Enzo survenu le 11 octobre 2017. Né à Provvidenti, en Italie, il a immigré à Montréal à l'âge de 15 ans.Il manquera beaucoup à sa tendre épouse depuis 47 ans, Monique Guerriero, à ses fils bien-aimés Michael (Trina Blatz), feu Jerry (Jaimee Campeau) et Jason, à ses petits-enfants chéris Stephanie, Adam et Marco ainsi qu'à Mackenzie, Hanna, Matthew, Brandon et Kaitlyn, à sa soeur Rosa (Pino), son beau-frère Joseph Guerriero (Linda), ainsi qu'à de nombreux parents, amis et collègues.La famille recevra les condoléances au:4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le lundi 16 octobre 2017 de 15h à 18h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le mardi 17 octobre 2017 à 10h à la paroisse St. Monica's, 6405 de Terrebonne, Montréal, H4B 1A8, suivies de l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Un merci spécial au Dre Nadia Giannetti et au personnel des soins coronariens de l'hôpital Royal-Victoria.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire, à la Fondation de l'Hôpital Royal-Victoria (Heart Failure Fund #69755), 514-843-1543 seraient appréciés.