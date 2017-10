PAQUET, Flavien



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Flavien Paquet à l’âge de 81 ans, survenu le 5 octobre 2017, époux aimant depuis 52 ans de Claudette Brideau Paquet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Denis Roy) et Anne (Alain Samuel) et ses petits-enfants chéris Mikaël et Mathieu. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: feu Guy (Monique), Céline (Camille), feu Abel (Céline), feu Patrice (Judy), Julie-Anne (Wilbrod), Laurier (Micheline), Yves (Gaétane), Lisette (Paulin) et feu Ghislain, ses beaux-frères: Jean-Claude (Bernice), Paul (Cairine) et Roger (Gisèle), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 21 octobre de 12h à 15h suivi d’un hommage à la chapelle du complexe:Votre témoignage de sympathie peut se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur.